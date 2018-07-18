Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Владислав Жуковский

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). На 75-м году жизни скончался заслуженный артист России — театральный и киноактер Владислав Жуковский, сообщает пресс-служба Красноярского драматического театра им. А. Пушкина.
«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кинокарьера Жуковского началась с эпизодической роли разбойника в фильме «Морозко» (1964 год) Александра Роу. Наибольшую известность ему принесла роль в сериале «Улицы разбитых фонарей».
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