Инвесторы Tesla просят Маска извиниться перед спасавшим детей в Таиланде дайвером

Британский дайвер назвал план Маска по спасению подростков с помощью мини-субмарины «пиар-трюком», в ответ миллионер обозвал Верна Уонсорта педофилом.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Инвесторы Tesla просят основателя компании Илона Маска извиниться перед британским дайвером Верном Уонсортом, который спас детей в Таиланде. Об этом сообщает RT.

Инженер и бизнесмен на своей странице в Twitter обозвал дайвера «педофилом». Поводом послужил неодобрительный отзыв спасателя о мини-субмарине Маска, которую тот настоятельно предлагал использовать в ходе эвакуации детей. По словам Уонсорта, это не более чем «пиар-трюк».

Позднее Илон Маск удалил скандальный твит.

По мнению инвесторов Tesla, этого недостаточно, и для восстановления их доверия требуется больше.

Как отмечается, поведение Маска «питает непродуктивное восприятие» его руководства.

Двенадцать подростков из детской команды по футболу и их тренер пропали 23 июня. Спустя почти десять суток поисков их обнаружили живыми в пещере Тхам-Луанг. Как выяснилось, в сезон дождей группа зашла в семикилометровую пещеру, и от выхода их отрезало внезапное наводнение. На месте развернули спасательную операцию.