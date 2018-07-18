Инвесторы Tesla просят Маска извиниться перед спасавшим детей в Таиланде дайвером

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Инвесторы Tesla просят основателя компании Илона Маска извиниться перед британским дайвером Верном Уонсортом, который спас детей в Таиланде. Об этом сообщает RT.
Инженер и бизнесмен на своей странице в Twitter обозвал дайвера «педофилом». Поводом послужил неодобрительный отзыв спасателя о мини-субмарине Маска, которую тот настоятельно предлагал использовать в ходе эвакуации детей. По словам Уонсорта, это не более чем «пиар-трюк».
Позднее Илон Маск удалил скандальный твит.
По мнению инвесторов Tesla, этого недостаточно, и для восстановления их доверия требуется больше.
Как отмечается, поведение Маска «питает непродуктивное восприятие» его руководства.
Двенадцать подростков из детской команды по футболу и их тренер пропали 23 июня. Спустя почти десять суток поисков их обнаружили живыми в пещере Тхам-Луанг. Как выяснилось, в сезон дождей группа зашла в семикилометровую пещеру, и от выхода их отрезало внезапное наводнение. На месте развернули спасательную операцию.
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