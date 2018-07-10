В Таиланде из затопленной пещеры вывели всех детей

Спасенные госпитализированы в больницу города Чианграй.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Двенадцатого подростка и тренера вывели из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что двенадцать подростков из детской команды по футболу и их тренер пропали еще 23 июня. Спустя почти десять суток поисков их обнаружили живыми в пещере Тхам-Луанг. Как выяснилось, в сезон дождей группа зашла в семикилометровую пещеру и их отрезало внезапное наводнение. На месте развернули спасательную операцию.

Спасенные госпитализированы в больницу города Чианграй. Об их состоянии ничего не сообщается.