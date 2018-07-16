Маск в ответ на критику назвал «педофилом» дайвера, спасавшего детей в Таиланде

Сейчас бизнесмен удалил содержащую оскорбления запись в Twitter’е.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск назвал «педофилом» спасавшего детей из пещеры в Таиланде британского дайвера Верна Уонсорта. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Таким образом бизнесмен отреагировал на критику его предложения по использованию мини-подлодки для спасения юных футболистов и их тренера, оказавшихся заблокированными в пещере из-за подъема уровня воды.

Сначала Уонсорт в своем Twitter’е охарактеризовал план Маска как сугубую пиар-акцию и предложил ему «засунуть свою субмарину куда поглубже».

Маск же, отвечая Уонсорту в Twitter’е же, предложил ему показать видеозапись спасения подростков. Позднее он отказался от предложения, заявил, что одна из его мини-подлодок повторит путь спасателей, и добавил: «Прости, педофил, но ты сам попросил об этом».

Столкнувшись с негативной реакцией пользователей, инноватор удалил запись с оскорблениями.