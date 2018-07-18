Власти США расширили обвинения против задержанной россиянки

Бутину обвиняют в работе иноагентом без регистрации.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Минюст США расширил обвинения против россиянки Марии Бутиной по делу о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Отмечается, что к статье «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилось непосредственно обвинение в работе иноагентом без регистрации. Таким образом тяжесть обвинений увеличена, может вырасти и возможный срок заключения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в США по подозрению в шпионаже задержали россиянку. Ее адвокат заявил о ложности выдвинутых обвинений.