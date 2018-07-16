В США по подозрению в шпионаже задержали россиянку

Марию Бутину обвиняют в попытках проникать во влияющие на политику Штатов организации.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку России Марию Бутину. Ей инкриминируется работа на власти РФ без соответствующей регистрации, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Россиянка была задержана 15 июля, она останется под стражей до судебных слушаний, которые состоятся 18-го числа.

По версии обвинения, с 2015 года и минимум до февраля 2017-го Бутина работала на неназванное по имени российское официальное лицо, бывшее ранее депутатом парламента, а теперь ставшее одним из руководителей Центрального банка. При этом против данного чиновника американская сторона ввела санкции.

РИА Новости отмечает, что речь может идти о бывшем члене Совета Федерации (с 2001-го по 2015 год), а ныне статс-секретаре – заместителе председателя Банка России Александре Торшине.

Россиянку обвиняют в попытках развивать связи с американскими официальными лицами и проникать во влияющие на политику Соединенных Штатов организации. Ей грозит до пяти лет тюремного заключения.

По информации РБК, Мария Бутина – член правления общероссийской общественной организации «Право на оружие». В феврале 2017-го она была одним из членов делегации, посетившей Национальный молитвенный завтрак с участием Президента США Дональда Трампа.