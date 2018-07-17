Адвокат задержанной в США россиянки заявил о ложности выдвинутых против нее обвинений

По словам защитника, Мария Бутина не раз предлагала Минюсту ответить на возникшие к ней вопросы.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Адвокат задержанной в Соединенных Штатах по обвинению в шпионаже гражданки России Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил о ложности выдвинутых против нее обвинений, передает РИА Новости.

По словам юриста, Бутина находится в США по студенческой визе, недавно она окончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений.

При этом Дрисколл подчеркнул, что россиянка не раз предлагала американскому Министерству юстиции ответить на возникшие к ней вопросы.

29-летнюю Марию Бутину заподозрили в попытках развивать связи с американскими официальными лицами и проникать во влияющие на политику Штатов организации. По мнению следствия, она работала на бывшего члена Совета Федерации и нынешнего заместителя председателя Центробанка Александра Торшина. Россиянке грозит до пяти лет тюрьмы.