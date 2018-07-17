МИД РФ прокомментировал ход расследования крушения MH17

Внешнеполитическое ведомство в очередной раз высказало претензии к действиям следствия.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел России прокомментировало ход расследования гибели малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом.

В заявлении Департамента информации и печати МИД Нидерланды обвиняются в недопущении РФ в число участников Совместной следственной группы, хотя Украина получила соответствующий статус, и игнорировании предоставленной российской стороной информации.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство выражает озабоченность «предвзятостью и закрытостью текущего расследования, опорой на данные соцсетей и непроверенные открытые источники».

Решение Нидерландов не возлагать ответственность за незакрытие воздушного пространства на украинскую сторону названо в заявлении «вопиющим фактом». Выдвинутые же против России обвинения характеризованы как «ничем не обоснованные».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит четыре года назад, 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

Группа следователей 24 мая 2018 года заявила, что ЗРК «Бук», сбивший пассажирский лайнер, принадлежал Вооруженным силам РФ. Кремль отверг причастность России к случившемуся.