В Кремле отвергли причастность России к крушению малазийского Boeing

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Россия отвергает обвинения в причастности к авиакатастрофе малазийского Boeing в 2014 году на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RT.

«Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена», — сказал пресс-секретарь главы государства.

РФ не может доверять результатам этой работы, поскольку не имела возможность быть полноправным участником следственной группы, отметил Песков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин отреагировал на обвинения в причастности РФ к крушению MH17.