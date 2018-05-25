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Политика

В Кремле отвергли причастность России к крушению малазийского Boeing

25 мая 2018, 19:12

По словам Пескова, РФ не может доверять результатам расследования, поскольку не имела возможность быть полноправным участником следственной группы.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Россия отвергает обвинения в причастности к авиакатастрофе малазийского Boeing в 2014 году на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RT.

«Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена», — сказал пресс-секретарь главы государства.

РФ не может доверять результатам этой работы, поскольку не имела возможность быть полноправным участником следственной группы, отметил Песков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин отреагировал на обвинения в причастности РФ к крушению MH17.


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