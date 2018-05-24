Следователи в Нидерландах: Сбившая малайзийский MH17 ракета принадлежала России

(Казань, 24 мая, «Татар-иноформ»). Ракета класса «земля-воздух», которая в 2014 году сбила пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде российских Вооруженных сил, дислоцирующейся в районе Курска, заявили следователи из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, которые входят в Совместную следственную группу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следственная группа в Нидерландах заявила, что отследила весь путь переброски из-под Курска на восток Украины ЗРК «Бук» из которого, по мнению следователей, и была выпущена ракета.

Также были предоставлены технические данные, которые якобы доказывают правильность их вывода.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.