Москва, Киев и Еврокомиссия обсудили транзит газа через Украину после 2019 года

Все стороны высказали свое мнение по объемам транзита на встрече в Министерстве экономики ФРГ.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Россия, Украина и Еврокомиссия на встрече в Министерстве экономики ФРГ обменялись мнениями по поводу объемов транзита газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра энергетики РФ Александра Новака.

«Мы обменялись мнениями, договорились, что эти вопросы еще будут дополнительно изучены экспертами», – сказал глава ведомства, отвечая на вопрос об объемах транзита газа через Украину с 2020 года, которые обсуждались на встрече.

Вчера, 16 июля, Президент России Владимир Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину после 2019 года. По его словам, российская сторона готова сохранить транзит газа, если будет урегулирован судебный спор между «Газпромом» и «Нафтогазом».

На слова российского лидера затем ответил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он уверен, что если спор о транзитном тарифе будет разрешаться через суд, то он затянется до конца 2020 года.