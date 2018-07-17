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Татар-информ

17 июля 2018, 08:38

Экономика и финансы

«Нафтогаз» ответил на заявления Путина о транзите газа через Украину после 2019 года

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Коммерческий директор украинской компании пояснил, что, если спор о транзитном тарифе будет разрешаться через суд, он затянется до конца 2020 года.

(Казань,17 июля, «Татар-информ»). Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на слова Президента России Владимира Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий представителя компании на странице в Facebook.

Витренко отметил, что Стокгольмский суд уже вынес решение по делу о контракте на поставку газа и по договору на транзит между украинской и российской компаниями.

«Проблема "всего" в том, что "Газпром" не выполняет решение арбитража — не поставляет газ на Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долларов компенсации, которую определил арбитраж», — написал коммерческий директор «Нафтогаза».

Витренко отмечает, что украинская сторона готова урегулировать новый спор с «Газпромом» по поводу транзитного тарифа, по которому «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж. Он напомнил, что украинская компания через суд требует от российской 12 млрд долларов. 

«И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция — контракт прямо предусматривает наше право просматривать транзит-тариф», — заверил представитель «Нафтогаза». 

По его мнению, если спор о транзитном тарифе будет разрешаться через суд, то «практически нереально» его завершить до конца 2019 года. Витренко пишет, что, в лучшем случае, он будет разрешен до конца 2020 года. 

«Готовы ли "Газпром" и Германия остановить строительство "Северного потока — 2" до окончания нового арбитража?» — задался вопросом коммерческий директор «Нафтогаза».

Во время вчерашней встречи глав России и США в Хельсинки Дональд Трамп высказал опасения насчет возможного прекращения транзита через украинскую территорию. Владимир Путин заверил, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину после ввода «Северного потока — 2» и продлить транзитный контракт, если будет урегулирован спор «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском суде.

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