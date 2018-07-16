Россия готова сохранить транзит газа через Украину при урегулировании спора «Нафтогаза» и «Газпрома»

Рекомендуем
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона готова сохранить транзит газа через Украину, если будет урегулирован судебный спор между газовыми компаниями, сообщает РБК.
Во время сегодняшней встречи глав России и США в Хельсинки Дональд Трамп высказал опасения насчет возможного прекращения транзита через украинскую территорию, однако Путин заверил, что «Россия готова сохранить этот транзит».
«Мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — заявил российский Президент.
17 июля в Берлине пройдут трехсторонние переговоры, в котором будут принимать участие Россия, Еврокомиссия и Украина. Стороны обсудят условия транзита газа через украинскую территорию и сроки транзитных контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом».
В феврале этого года стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов за недопоставку газа по договору. В ответ российская энергетическая компания заявила, что намеревается расторгнуть договоры с «Нафтогазом».
Следующая новость
Субботний вечер прошел под лозунгом «Площадки. Летние. Жаркие. Твои».
Мужчина задолжал своему сыну около 38 тысяч рублей.
Пожилую женщину дважды штрафовали за продажу «огненной воды», но женщина не стала закрывать свой доходный бизнес.
Ярмарки будут проходить в агропромышленном парке «Южный», перед стадионом «Строитель» и на территории ипподрома.
Инцидент произошел в конце апреля в одном из домов Чистополя.
Восстанавливать проезжую часть будут несколько дней.
Выступление юных талантов Татарстана в Севастополе было приурочено к 235-годовщине со дня образования Черноморского флота России.
Долг перед рабочими превысил один миллион рублей.
Все паблик-арты, приуроченные к Кубку конфедераций – 2017 и ЧМ-2018 в Казани, выполнило творческое объединение «Супернова».
Организаторы мастер-класса предлагают вместе поразмышлять на тему «Казань – культурный перекресток!» и создать свою иллюстрацию.
Организация внедряет программу по выездным туристическим экомаршрутам Татарстана.
Граффити с изображением Нетто появилось на стене здания по ул. Сибгата Хакима.
16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?