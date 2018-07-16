Россия готова сохранить транзит газа через Украину при урегулировании спора «Нафтогаза» и «Газпрома»

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона готова сохранить транзит газа через Украину, если будет урегулирован судебный спор между газовыми компаниями, сообщает РБК.

Во время сегодняшней встречи глав России и США в Хельсинки Дональд Трамп высказал опасения насчет возможного прекращения транзита через украинскую территорию, однако Путин заверил, что «Россия готова сохранить этот транзит».

«Мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — заявил российский Президент.

17 июля в Берлине пройдут трехсторонние переговоры, в котором будут принимать участие Россия, Еврокомиссия и Украина. Стороны обсудят условия транзита газа через украинскую территорию и сроки транзитных контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом».

В феврале этого года стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов за недопоставку газа по договору. В ответ российская энергетическая компания заявила, что намеревается расторгнуть договоры с «Нафтогазом».