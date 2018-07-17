Парк Победы в Казани превратится в птичий «заповедник»

Сто гектаров зеленой городской зоны получат статус отдельной особо охраняемой природной территории.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Исполком Казани и Институт проблем экологии и недропользования АН РТ работают над проектом создания городского природного парка на территории существующего парка Победы. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» рассказал заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

«Там очень большое разнообразие видов птиц. Мы сейчас совместно с городом прорабатываем вопрос, чтобы учредить здесь городской природный парк. Такой есть, например, в Томске, называется "Птичья гавань". Мы хотим сделать и у нас что-то подобное – ООПТ (особо охраняемая природная территория – прим. Т-и) городского типа, но с возможностью посещения, чтобы там были экологические тропы, места для наблюдений, просто для медитации. Это потребует определенных финансовых вложений, но город к этому готов в рамках мероприятий, связанных с обустройством в Казани и республике зеленых зон», – сообщил собеседник агентства.

Ученый также отметил, что в настоящее время, несмотря на палитру видового биоразнообразия, ситуация на территории «достаточно сложная», поэтому проект представляет собой не только административную реорганизацию парка, но и работы по благоустройству.

«Когда строился Ново-Савиновский район, Квартал, туда (в озеро парка Победы – прим. Т-и), видимо, скидывали много строительного мусора – кирпичи, бетон и так далее. Так что благоустройство просто необходимо, как и освещение. Или есть там тепловой коллектор, а это уже связано в том числе и с безопасностью. К тому же то, как мы видим сейчас парк Победы со стороны прогулочной зоны, – это ведь лишь часть. В проекте разговор идет обо всем большом квадрате квартала "Парк Хаус" – парк Победы / улица Бондаренко – улица Чуйкова. Там достаточно много водоемов – это бывшие торфяные разработки, которые заполнились водой, и она там держится постоянно, поэтому очень много видов птиц, в том числе водоплавающие утки, поганки… Кого там только нет! Даже редкие виды насекомых. Словом, ту часть парка Победы, которую сейчас нередко люди обходят стороной (а еще там и бомжи живут), можно сделать очень красивым и приятным для прогулок местом», – поделился планами Дмитрий Иванов.

Сейчас зеленая территория парка Победы в Казани входит в качестве одной из частей в ООПТ местного значения – городской лес «Лебяжье». В целом от территории всего города в разные годы к «Лебяжьему» были приписаны 38 разрозненных участков общей площадью около 3082 га.

«Необходимо произвести усиление статуса парка от ООПТ местного значения (это самый низкий статус) до природного парка. Рассматриваемая нами территория достаточно большая – это порядка 100 га. Здесь, может быть, можно будет уже выходить даже на региональную категорию ООПТ, отделив парк от ООПТ "Лебяжье". С одной стороны, проще, когда у нас есть одно ООПТ, общая администрация, а это и одно управление, и так далее. Но мы все понимаем, что участки (единственной существующей особо охраняемой территории Казани – прим. Т-и) расположены совершенно в разных местах, а если говорить о контроле, то он должен быть у каждого объекта. У озер Лебяжьих один, здесь другой. Ведь необходимо обеспечить не только благоустройство, но и охрану, элементарный вывоз мусора. У каждого объекта должен быть конкретный хозяин», – уточнил замдиректора Института проблем экологии и недропользования.

Иванов подчеркнул, что законодательно охрана растительного и животного мира ООПТ должна обеспечиваться региональными органами. В случае Татарстана это Министерство экологии РТ и Госкомитет по биоресурсам. Но по факту, признал он, даже у многих заказников нет администрации либо немногочисленный штат сотрудников обслуживает сразу несколько территорий.

«Если на бесхозной сейчас территории, которая вроде бы охраняется на бумаге, навести порядок, это будет изюминка всего города. Тем более сейчас эта зона очень популярна со стороны игровой зоны, там много детей. Необходимо организовать еще несколько прогулочных маршрутов со стороны зеленой зоны, но немного – двух-трех троп, может быть, будет достаточно, чтобы не вносить лишнее беспокойство для фауны. Со своей стороны мы уже провели обследование территории и предоставили предварительную информацию главному архитектору города. У них уже есть прикидки и финансовые соображения по этому проекту», – заключил Дмитрий Иванов.

При этом всего несколько дней назад, 10 июля, на преображенном по республиканской программе «Парки и скверы РТ» Черном озере бродячей собакой ночью была растерзана самка черного австралийского лебедя. Птицу подарил городу в начале июня один из инвесторов-застройщиков. Выяснилось, что лебедей в парке круглосуточно охраняли только в первый месяц, поскольку, как позже прокомментировали в Дирекции парков и скверов, «бюджет не предусматривает охрану лебедей в парке "Черное озеро"». Поможет ли произошедшее расставить необходимые акценты в создаваемом по типу птичьего «заповедника» городском природном парке, казанцы узнают в перспективе нескольких лет.