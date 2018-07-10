Дирекция парков и скверов РТ: Бюджет не предусматривает охрану за лебедями в парке «Черное озеро»

Птиц в парке охраняли только на протяжении первого месяца с момента запуска животных 2 июня.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Охрана за черными австралийскими лебедями в казанском парке «Черное озеро» была рассчитана только на один месяц. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Дирекции парков и скверов Татарстана.

«На данный момент частное охранное предприятие на территории парка не работает. Это не предусмотрено бюджетом на содержание парка. Тем более что как минимум на время проведения чемпионата мира был усилен режим патрулирования городских общественных пространств полицией», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе подчеркнули, что неоднократно Дирекция парков и скверов получала жалобы от горожан на то, что на территории парка гуляют бродячие собаки.

«Поскольку Дирекция парков и скверов не обладает полномочиями по отлову бездомных животных, мы неоднократно обращались в службу по отлову. Но, к сожалению, в момент, когда специалисты приезжали на место, собаки не были обнаружены», — указано в сообщении.

На данный момент самец лебедя находится в удовлетворительном состоянии. Птицу отвезли на временную передержку в Центр реабилитации хищных птиц Казани.

«Поскольку лебедь еще не достиг половой зрелости, которая наступает в 2-2,5 года, есть вероятность, что Зигфрид сможет принять новую самку. Этот вопрос будет решаться в Дирекции совместно с орнитологом в ближайшее время», — добавили в пресс-службе.

Австралийские лебеди Одиллия и Зигфрид поселились в парке «Черное озеро» 2 июня. Ранее сообщалось, что бродячая собака загрызла черного австралийского лебедя Одиллию в казанском парке «Черное озеро».