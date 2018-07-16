Бюджетный Комитет Госдумы поддержал изменения в пенсионное законодательство

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал парламентариям принять в первом чтении изменения в пенсионное законодательство.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении изменения в пенсионное законодательство. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию, начиная со следующего года. В случае принятия законопроекта мужчин ждет повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет, женщин — с 55 до 63 лет.

Ранее сообщалось, что изменения в пенсионном законодательстве позволят увеличить размер пенсии в РФ к 2024 году до 20 тыс. рублей (на 35 процентов).

Пенсионная реформа направлена на улучшение положения неработающих пенсионеров. Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что если соответствующая реформа не будет реализована, то через 12 лет пенсия россиян может снизиться с 33 до 20 процентов по отношению к ранее получаемой зарплате.