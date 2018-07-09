Силуанов: К 2024 году средняя пенсия в РФ вырастет до 20 тысяч рублей

Пенсионная реформа позволит улучшить положение неработающих пенсионеров, заявил министр.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Размер средней пенсии в России к 2024 году увеличится на 35 процентов и достигнет 20 тыс. рублей. Об этом заявил первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

Изменения в пенсионном законодательстве должны улучшить положение неработающих пенсионеров. Уже в следующем году их пенсии в среднем увеличатся на 1 тыс. рублей, рассказал Силуанов.

Меры в области здравоохранения и образования помогут увеличить продолжительность здоровой и активной жизни в пенсионном возврате. Эти задачи будут решаться в рамках национальных проектов, добавил глава Минфина.