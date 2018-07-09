Силуанов: К 2024 году средняя пенсия в РФ вырастет до 20 тысяч рублей

Рекомендуем
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Размер средней пенсии в России к 2024 году увеличится на 35 процентов и достигнет 20 тыс. рублей. Об этом заявил первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
Изменения в пенсионном законодательстве должны улучшить положение неработающих пенсионеров. Уже в следующем году их пенсии в среднем увеличатся на 1 тыс. рублей, рассказал Силуанов.
Меры в области здравоохранения и образования помогут увеличить продолжительность здоровой и активной жизни в пенсионном возврате. Эти задачи будут решаться в рамках национальных проектов, добавил глава Минфина.
Российскую делегацию на церемонии инаугурации возглавляет Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Казанский клуб могут покинуть игроки сборной России Федор Кудряшов и Владимир Гранат.
На праздник песни, который пройдет в 19-й раз, съедутся фольклорные коллективы из Татарстана, Челябинской области и Башкортостана.
Игровая полнометражка Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова стала единственным татарстанским фильмом, прошедшим в конкурсную программу КМФМК.
Всего на сегодняшний день в Татарстане выдан 50 тыс. 481 электронный больничный.
Творческое объединение Supernova завершило портрет капитана сборной Хорватии по футболу на следующий день после поражения России в 1/4 финала ЧМ-2018.
Пожилая жительница села Никольское ушла из дома накануне вечером.
Директор КМФМК Миляуша Айтуганова планирует обсудить возможность продажи билетов с министром культуры РТ Ирадой Аюповой.
На должность преподавателя факультета рассматривается кандидатура Курбана Бердыева, заявил глава Федерации футбола РТ.
Сегодня в Татарстане работают 49 спортивных школ, воспитанниками которых являются 8,9 тыс. юношей и девушек.
На «Аукциона добра» победную клюшку Александра Бурмистрова приобрел анонимный покупатель.
Эксперты Общероссийского народного фронта определили лидеров и аутсайдеров по количеству устраненных свалок в черте населенных пунктов.
Смертельное ДТП произошло накануне поздно вечером на 16-м км автодороги Альметьевск – Лениногорск.
09 июля«Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности!»: В Челнах исполком судится с владельцами «беспаспортных» зданий
09 июля«Кладбище чемпионов», обида британцев на игнор Кейна и бельгийские сходки в центре Казани: что пишут иностранные СМИ о ЧМ-2018 в Казани