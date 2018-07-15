Силуанов рассказал о снижении пенсий без пенсионной реформы

По словам главы Минфина, без повышения пенсионного возраста коэффициент замещения в России снизится до 20 процентов.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Если пенсионная реформа не будет проведена, то к 2030 году пенсия по старости по отношению к прежней заработной плате пенсионера снизится с 33 процентов до 20, заявил первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Познер». Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время власти стремятся повысить этот показатель до 40 процентов, подчеркнул Силуанов. По его словам, для этого необходимо повысить пенсионный возраст.

«Но если мы ничего не будем делать, то просто количество работающих граждан и количество пенсионеров будет таково, что доли, которую отчисляют за работников предприниматели, просто не хватит для того, чтобы заплатить достойную пенсию», — сказал первый вице-премьер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по словам Силуанова, к 2024 году средняя пенсия в РФ вырастет до 20 тысяч рублей.