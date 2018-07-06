Илон Маск предложил вариант спасения застрявших в пещере в Тайланде школьников

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Американский предприниматель Илон Маск предложил вариант спасательной операции детей, которые застряли в пещере в Тайланде, сообщает РИА Новости.
В своем Twitter Маск написал, что стоит попробовать проложить нейлоновую трубу «сквозь сеть пещер и наполнить их воздухом как надувной воздушный замок».
Ранее, по данным ТАСС, предприниматель также опубликовал в соцсети сообщение о том, что 7 июля в Тайланд направятся специалисты компаний SpaceX и Boring Co для выяснения ситуации. Маск отметил, что «вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте».
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