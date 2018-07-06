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Татар-информ

6 июля 2018, 19:54

Общество

Илон Маск предложил вариант спасения застрявших в пещере в Тайланде школьников

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12 подростков и один мужчина во время похода зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за наводнения.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Американский предприниматель Илон Маск предложил вариант спасательной операции детей, которые застряли в пещере в Тайланде, сообщает РИА Новости. 

В своем Twitter Маск написал, что стоит попробовать проложить нейлоновую трубу «сквозь сеть пещер и наполнить их воздухом как надувной воздушный замок». 

Ранее, по данным ТАСС, предприниматель также опубликовал в соцсети сообщение о том, что 7 июля в Тайланд направятся специалисты компаний SpaceX и Boring Co для выяснения ситуации. Маск отметил, что «вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте». 

12 подростков из местной юниорской футбольной команды, а также их тренер зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.

 

 

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