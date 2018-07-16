Республиканский центр парусного спорта будет создан в Лаишеве

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Фото: laishevskyi.ru
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Республиканский центр парусного спорта, который планируется построить в Лаишевском районе Татарстана, подготовит сильнейших спортсменов. Об этом заявил глава района Михаил Афанасьев на открытии парусной регаты «Камское море-2018», пишет местная газета «Волжская новь».
В своем выступлении он назвал самым главным то, что в спорт будут вовлекаться дети. «Я убежден, что и среди лаишевцев обязательно будут чемпионы по парусному спорту», – добавил Афанасьев.
Президент же Федерации парусного спорта России Владимир Силкин заметил, что строительство центра парусного спорта позволит создать новую базу для тренировок сборных России. «Я желаю, чтобы и в вашей республике выросли будущие чемпионы Олимпийских игр и других всемирных соревнований», – сказал он.
В следующем году престиж «Камского моря» вырастет еще больше. Лаишевский этап включен в календарь Национальной парусной лиги 2019 года. Соответствующее соглашение было подписано сразу же после завершения церемонии открытия.
Состязания по парусному спорту стартовали 15 июля. Чемпионат Приволжского федерального округа Лаишево принимает уже в шестой раз подряд.
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Строительство центра парусного спорта позволит создать новую базу для тренировок сборных России.
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