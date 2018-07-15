На открытии парусной регаты «Камское море» состоялся Фестиваль ухи

Команды учреждений и организаций Лаишевского района встречали гостей рыбного праздника за накрытыми столами.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). VI всероссийские соревнования по парусному спорту «Камское море-2018» стартовали с Фестиваля ухи, пишет газета «Камская новь».



Команды учреждений и организаций Лаишевского района встречали гостей рыбного праздника за накрытыми столами. Шутками, песнями и кричалками они зазывали попробовать свою уху.



На одном из столов колоритная русалка и морские пираты зазывали с ними сфотографироваться. От стола к столу прохаживался хозяин морей – царь Нептун. А рядом с первым столом в чистой воде бассейна плавали небольшие осетры.



Первым продегустировал уху глава района Михаил Афанасьев и многочисленные гости парусной регаты «Камское море». Досталось вкусной ухи и множеству отдыхающих, приехавших в выходные на пляж в Лаишево.