На открытии парусной регаты «Камское море» состоялся Фестиваль ухи

Фото: laishevskyi.ru
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). VI всероссийские соревнования по парусному спорту «Камское море-2018» стартовали с Фестиваля ухи, пишет газета «Камская новь».
Команды учреждений и организаций Лаишевского района встречали гостей рыбного праздника за накрытыми столами. Шутками, песнями и кричалками они зазывали попробовать свою уху.
На одном из столов колоритная русалка и морские пираты зазывали с ними сфотографироваться. От стола к столу прохаживался хозяин морей – царь Нептун. А рядом с первым столом в чистой воде бассейна плавали небольшие осетры.
Первым продегустировал уху глава района Михаил Афанасьев и многочисленные гости парусной регаты «Камское море». Досталось вкусной ухи и множеству отдыхающих, приехавших в выходные на пляж в Лаишево.
Обладателем премии стал Алексей Остудин за книгу «Вишневый сайт».
Команды учреждений и организаций Лаишевского района встречали гостей рыбного праздника за накрытыми столами.
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