Глава ведомства призвал работодателей реализовывать образовательные программы для россиян возраста 45+.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Обсуждение увеличения пенсионного возраста на высшем уровне — это подарок для предпринимателей, поскольку зрелые работники могут стать серьезным ресурсом для развития экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роструда Всеволода Вуколова.

«На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность», — приводит агентство слова Вуколова.

Глава ведомства считает, что бизнес должен определиться, в каких отраслях работники старшего возраста будут наиболее востребованы.

«Сегодня возможность работы этой категории граждан есть. Необходимо просто понять и сделать определенный прогноз, какие профессии, в том числе в разрезе страны нужны, и, мне кажется, предприниматели нам здесь должны помочь в плане построения прогнозов, связанных с тем, кто сегодня будет нужен в первую очередь», — считает глава Роструда.

Вуколов также попросил работодателей и службы занятости проводить образовательные программы для граждан 45 — 50 лет, чтобы они смогли найти себя на рынке труда.

Глава Роструда уверен, что уже нельзя оттягивать вопрос увеличения пенсионного возраста. Если в 1970 году в России было примерно 3,7 работающих на одного пенсионера, то сейчас практически 1,8. По данным Роструда, половина российских пенсионеров продолжает работать.

О необходимости повысить пенсионный возраст ранее сообщил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он сообщил, что реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и стартует в 2019 году. Правительство предлагает закрепить общеустановленные пенсионные возрасты: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.