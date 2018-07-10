Минтруд России: 61 регион поддержал пенсионную реформу

По словам главы ведомства Максима Топилина, «цифра растет фактически каждый день».

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной защиты России отслеживает информацию об обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста на уровне региональных властей. Уже 61 регион поддержал изменения в пенсионное законодательство, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы министерства Максима Топилина, «цифра растет фактически каждый день».

Кабмин России внес в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе, которые предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.