Минтруд России: 61 регион поддержал пенсионную реформу

Рекомендуем
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной защиты России отслеживает информацию об обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста на уровне региональных властей. Уже 61 регион поддержал изменения в пенсионное законодательство, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам главы министерства Максима Топилина, «цифра растет фактически каждый день».
Кабмин России внес в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе, которые предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.
Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
Следующая новость
Принять участие в программе приглашаются дети в возрасте от 5 до 14 лет.
Ухудшение погоды возможно с восьми часов вечера сегодня и до восьми часов вечера завтра.
С 2014 года отремонтировано около 35 тыс. кв. м площадей на общую сумму более 450 млн рублей.
Основная тема проекта – экология человека и окружающего его мира.
Пациента из Апастовской ЦРБ на вертолете санавиции РКБ доставили в Казань.
В создании образа у стен монастыря могут принять участие все желающие.
Айдар Шарипов – выпускник Казанского государственного института культуры, ученик известного казанского кинооператора Николая Морозова.
Сотруднику регпалаты, которого обвиняют по нескольким статьям, грозит до десяти лет лишения свободы.
В течение трех лет число слушателей Болгарской исламской академии достигнет 150 человек.
Очистные сооружения будут выполнять функцию экореабилитации водоема.
Семь лет назад 10 июля возле села Сюкеево при крушении теплохода погибли 122 человека.
Количество отдыхающих детей в этом году больше на 163 человека.
В Болгарскую исламскую академию стремятся поступить магистранты и соискатели докторских степеней из ближнего и дальнего зарубежья.
Расписание меняется по техническим причинам.
На соответствие ФГОС были проверены образовательные и рабочие программы.