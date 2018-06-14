Медведев: Реформа по повышению пенсионного возраста начнется в 2019 году

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и стартует в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.
«Мы с вами понимаем, что эти изменения назрели, они необходимы», — заявил Медведев на заседании Правительства.
В процессе подготовки законопроекта о повышении пенсионного возраста шли острые дискуссии, отметил он.
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