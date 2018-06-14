Медведев: Реформа по повышению пенсионного возраста начнется в 2019 году

В процессе подготовки законопроекта о повышении пенсионного возраста шли острые дискуссии, отметил Премьер-министр РФ.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и стартует в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Мы с вами понимаем, что эти изменения назрели, они необходимы», — заявил Медведев на заседании Правительства.

В процессе подготовки законопроекта о повышении пенсионного возраста шли острые дискуссии, отметил он.

Ранее сообщалось, что в России ставка налога на добавленную стоимость будет увеличена до 20 процентов.