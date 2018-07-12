В Голливуде снимут фильм про спасение детей из пещеры Таиланда

На место ЧП уже прибыла съемочная группа и продюсер будущей ленты Адам Смит.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Про спасение 12 школьников и их тренера из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде снимут фильм, пишут «Известия».



Проект собирается воплотить в жизнь американская киностудия Pure Flix. Генеральный директор компании Майкл Скотт рассказал, что он и его команда хотят создать фильм, который вдохновит миллионы людей по всему миру.



Для этого представители компании намерены взять интервью у спасателей, пострадавших детей и их тренера, оказавшегося в ловушке вместе с ними, и семей спасенных. Затем по собранным материалам авторы будут работать над сценарием.



На место ЧП уже прибыла съемочная группа и продюсер будущей ленты Адам Смит. Майкл Скотт пообещал, что в этом фильме снимутся лучшие звезды Голливуда.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали в пещере Кхао Луанг 23 июня. Найти их удалось только через десять дней, а эвакуация завершилась 10 июля. Спасенные 13 человек госпитализированы в больницу города Чианграй.



Также ранее стало известно, что пещера Кхао Луанг приобретет статус туристического объекта.