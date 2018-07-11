Пещера в Таиланде после спасения детей станет туристическим объектом

Окончательное решение будет принято Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Таиланда.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Пещера Кхао Луанг в Таиланде станет туристическим объектом после спасения оттуда 12 школьников и их тренера, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

«Сегодня в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что у нас будет привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня», — сказал заместитель главы нацпарков Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон.

Окончательное решение будет принято Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды страны. Подробностей о том, как именно пещера станет безопасной для туристов, нет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Таиланде из затопленной пещеры вывели всех детей.