В операции по спасению детей в Таиланде применялись вертолеты Ми-17 производства КВЗ

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Два вертолета Ми-17 производства Казанского вертолетного завода приняли участие в операции по спасению детей и их наставника, заблокированных в пещере в Таиланде. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте казанского предприятия.
Сообщается, что один из вертолетов Королевских сухопутных войск Таиланда доставил на гору Нанг-Нон экскаватор весом 1,4 т, необходимый для бурения альтернативных выходов из пещеры.
Двенадцать подростков из футбольной команды и их тренер пропали в пещере Кхао Луанг 23 июня. Найти их удалось только через десять дней, а эвакуация завершилась 10 июля. Спасенные 13 человек госпитализированы в больницу города Чианграй.
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