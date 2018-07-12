Американские СМИ: Трамп мог стать завербованным в СССР шпионом

Президент США мог быть завербован во время визита в Москву в 1987 году, пишет журнал New York Magazine.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп мог стать завербованным шпионом еще во время визита в Москву в 1987 году, пишет журнал New York Magazine.

Известно, что в конце 1980-х годов Трамп приезжал в Москву, чтобы обсудить возможное строительство отеля. Издание отмечает, что гостиница так и не была построена, но «Трамп вернулся из СССР с политическими амбициями». Журнал также пишет, что в 1986 году нынешний американский лидер встретился с советским послом Юрием Дубининым.

В New York Magazine отмечают, что Кремль может обладать компроматом на Трампа после его поездок в Москву в 1987-м и 2013 годах. В этих же визитах, по мнению авторов статьи, кроется реальная причина отказа Трампа опубликовать свою налоговую декларацию, поскольку многие годы он «мог различными способами получать российские деньги».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новая встреча Президента США и главы российского государства Владимира Путина пройдет на нейтральной территории, в столице Финляндии Хельсинки. Мировые лидеры встретятся 16 июля.

Известно, что Трамп намерен пообщаться в Путиным наедине, как это было во время переговоров американского Президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в середине июня.