Названа дата встречи Путина и Трампа

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Встреча Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что темой переговоров станет состояние и перспективы развития российско-американских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
Ранее сообщалось, что Правительство Великобритании обеспокоено исходом предполагаемой встречи Путина и Трампа.
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