Названа дата встречи Путина и Трампа

Темой переговоров станет состояние и перспективы развития российско-американских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Встреча Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что темой переговоров станет состояние и перспективы развития российско-американских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Правительство Великобритании обеспокоено исходом предполагаемой встречи Путина и Трампа.