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После ЧМ-2018 испытания беспилотника «КАМАЗа» продолжатся в Москве

Татар-информ

28 июня 2018, 15:10

Политика

Названа дата встречи Путина и Трампа

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Темой переговоров станет состояние и перспективы развития российско-американских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Встреча Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что темой переговоров станет состояние и перспективы развития российско-американских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Правительство Великобритании обеспокоено исходом предполагаемой встречи Путина и Трампа.

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