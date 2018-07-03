СМИ сообщили о желании Трампа переговорить с Путиным тет-а-тет

Американский лидер хочет сначала лично побеседовать в Президентом России без помощников и других членов делегаций.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп намерен переговорить с российским лидером Владимиром Путиным один на один на встрече в Хельсинки. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту.

Собеседник отмечает, что глава Белого дома планирует побеседовать с главой российского государства, оставив за дверями переговорной помощников и других членов делегаций.

Подобная практика была опробована во время встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в середине июня. Это была первая в истории двух стран встреча на высшем уровне в Сингапуре, которую мировые лидеры провели, оставшись один на один. Она длилась 45 минут только в присутствии переводчиков, а затем Трамп и Ким Чен Ын начали саммит в расширенном составе.

Встреча Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что главы государств обсудят состояние и перспективы развития российско-американских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.