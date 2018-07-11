Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов Грецией

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(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Россия зеркально ответит на высылку двух своих дипломатов из Греции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ.
При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что симметричные меры в ответ на подобные демарши являются сложившейся практикой.
В отличие от МИДа, Служба внешней разведки не стала комментировать информацию о выдворении из Греции российских дипломатических работников.
Ранее о высылке двух дипломатов и запрете на въезд еще двух рассказало греческое издание Kathimerini. По его информации, их сочли ответственными за вмешательство во внутренние дела и за действия, направленные против безопасности страны, а также за попытки сбора информации и подкупа чиновников.
В последнем случае речь шла о попытке повлиять на такой чувствительный для Афин вопрос, как подписание соглашения о смене названия Македонией на Северную Македонию. Пока что из-за позиции Греции эта страна официально именуется Бывшей югославской Республикой Македонией.
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