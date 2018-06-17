Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии

Церемония подписания состоялась в поселке Псарадес.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония, сообщает RT со ссылкой на Греческое общественное телевидение ERT.

Церемония подписания прошла в поселке Псарадес на границе Греции и Македонии.

На ней присутствовали Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, его македонский коллега Зоран Заев, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и другие высокопоставленные европейские чиновники.