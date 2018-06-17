Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония, сообщает RT со ссылкой на Греческое общественное телевидение ERT.
Церемония подписания прошла в поселке Псарадес на границе Греции и Македонии.
На ней присутствовали Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, его македонский коллега Зоран Заев, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и другие высокопоставленные европейские чиновники.
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