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При возгорании катализатора на заводе «Нижнекамскнефтехима» пострадал рабочий

Татар-информ

11 июля 2018, 09:34

Политика

СМИ узнали о высылке двух российских дипломатов из Греции

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Официального подтверждения информации о высылке пока нет.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Правительство Греции решило выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Об этом сообщает РБК со ссылкой на греческую газету Kathimerini.

По информации источников издания во внешнеполитических кругах, власти Греции сочли российских дипломатов ответственными за вмешательство во внутренние дела и за действия, направленные против безопасности страны, а также за попытки сбора информации и подкупа чиновников.

Собеседники газеты убеждены, что РФ ведет скоординированную работу по распространению своего влияния в Греции.

При этом в статье по имени и фамилии упомянут лишь один россиянин – сотрудник посольства РФ в Афинах Виктор Яковлев. Об остальных дипломатах, ставших персонами нон грата, не приведено никакой информации.

Официальное подтверждение сообщения о высылке на данный момент отсутствует. 

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