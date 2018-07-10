Больше суток пенсионерку искали сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Пропавшую в Татарстане 90-летнюю женщину нашли в 15 км от дома, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожилая жительница села Никольское Лаишевского района РТ ушла из дома вечером в воскресенье, 8 июля, и больше не вернулась. Известно, что женщина страдает провалами в памяти.

В поисках пожилой женщины были задействованы сотрудники МЧС, полиции, лесничества и волонтеры.

Вечером в понедельник на единый номер вызова экстренных служб 112 от жителей поселка Пиголи, который расположен в 15 км от дома пропавшей, пришло сообщение, что они нашли пенсионерку.

Женщину доставили домой. От медицинской помощи «путешественница» отказалась.