В Лаишевском районе РТ пропала 90-летняя женщина

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе пропала 90-летняя женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера в районе пяти часов вечера престарелая жительница села Никольское ушла из дома и не вернулась. Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти.
В поисках женщины участвуют сотрудники МЧС, полицейские и добровольцы.
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Удар был такой силы, что у иномарки вырвало двигатель.
Поисками потерявшейся пенсионерки занимаются сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры.
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