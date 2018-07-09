Пожилая жительница села Никольское ушла из дома накануне вечером.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Пропавшую в Татарстане 90-летнюю женщину ищут спасатели и волонтеры, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожилая женщина ушла из дома в селе Никольское в воскресенье вечером и не вернулась. Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти.

Предположительно, женщина ушла в сторону населенного пункта Сапуголи, а дальше направилась в село Карадули.

Сейчас поиски пенсионерки ведутся в селе Никольское оперативной группой ПСЧ №118, полицией, сотрудниками лесничества и волонтерами.

Сегодня прошло рабочее совещание, на котором были определены участки для поисков и назначены ответственные за поисково-спасательную операцию.

