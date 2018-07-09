(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Пропавшую в Татарстане 90-летнюю женщину ищут спасатели и волонтеры, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожилая женщина ушла из дома в селе Никольское в воскресенье вечером и не вернулась. Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти.
Предположительно, женщина ушла в сторону населенного пункта Сапуголи, а дальше направилась в село Карадули.
Сейчас поиски пенсионерки ведутся в селе Никольское оперативной группой ПСЧ №118, полицией, сотрудниками лесничества и волонтерами.
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