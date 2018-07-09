Нижегородским стадионом ЧМ-2018 заинтересовались иностранные инвесторы

Пока переговоры о возможном взятии арены в управление находятся на начальной стадии.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Иностранные инвесторы заявили о готовности взять в управление построенный к чемпионату мира по футболу стадион «Нижний Новгород». Об этом сообщает издание News.NN со ссылкой на пресс-службу губернатора и Правительства Нижегородской области.

Об интересе иностранцев на выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге рассказал врио главы региона Глеб Никитин. По его словам, иностранцы готовы развивать в том числе и территорию у арены, что позволит добиться ее окупаемости.

Никитин не стал конкретизировать потенциального инвестора, однако пояснил, что пока переговоры находятся на начальной стадии.

Ранее сообщалось, что администрация области рассматривала несколько вариантов эксплуатации стадиона «Нижний Новгород» после ЧМ-2018. Арену предполагалось использовать для проведения игр с участием «Олимпийца», а также для организации концертов и массовых мероприятий. Помещения под трибунами планировалось сдавать в аренду.

Сегодня же в Екатеринбурге Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительствами регионов о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2018 – 2020 годы.