Подписан план по реализации соглашения о сотрудничестве между РТ и Нижегородской областью

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительствами регионов о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2018 – 2020 годы. Подписание состоялось на международной выставке промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Рустам Минниханов отметил большой потенциал, которым обладает Нижегородская область. Это доказывает статистика: объем поставок из области в республику больше, чем из республики в область.
«Республика Татарстан и Нижегородская область – взаимодополняющие регионы», – подчеркнул Президент РТ. И добавил, что у Татарстана есть все возможности для дальнейшего развития торгово-экономических связей с Нижегородской областью.
Глеб Никитин же сказал об инновационной направленности экономики обоих субъектов Федерации и назвал Татарстан высокотехнологичным промышленным регионом.
На международной выставке в столице Урала были подписаны и другие документы. Так, подписан договор между АО «РариТЭК Холдинг», ООО «Хендэ Трак Бас Энд Рус» и ООО «Эллада Интертрейд» о взаимном сотрудничестве в области разработки, реализации, продвижения и организации сервисного обслуживания газомоторных модификаций коммерческих автомобилей Hyundai.
Также соглашение о сотрудничестве подписали ректор Казанского национального исследовательского технологического университета Сергей Юшко и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Андрей Рудской.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на ИННОПРОМ-2018 обсудили сотрудничество Татарстана и Уральской горно-металлургической компании.
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