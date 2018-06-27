В Нижнем Новгороде построенные к ЧМ-2018 тренировочные площадки отдадут юным спортсменам

Правительство региона рассматривает несколько вариантов эксплуатации стадиона «Нижний Новгород» после завершения мундиаля.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Нижнем Новгороде построенные к чемпионату мира по футболу предматчевые тренировочные площадки после завершения турнира отдадут юным спортсменам. Об этом в городском пресс-центре рассказал журналистам и. о. министра спорта Нижегородской области Сергей Панов, передает NewsNN.

Речь идет о площадках на улице Карла Маркса и в детско-юношеской спортивной школе «Мещера». Помимо них, к мундиалю в городе был реконструирован стадион «Локомотив».

«Все площадки будут переданы детям из регионального центра по подготовке футболистов», – заверил чиновник, добавив, что возможность тренироваться на них получит и нижегородский футбольный клуб «Олимпиец», выступающий в ФНЛ.

Что же касается нового стадиона «Нижний Новгород», Правительство региона рассматривает несколько вариантов его эксплуатации после ЧМ-2018. Арену предполагается использовать для проведения игр с участием «Олимпийца», а также для организации концертов и массовых мероприятий. Помещения под трибунами планируется сдавать в аренду.