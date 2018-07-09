«Мечта умирает»: Джонсон объяснил причину отставки с поста главы МИД Великобритании

Экс-глава МИД Великобритании раскритиковал недостаточную настойчивость Лондона в переговорах с Брюсселем о выходе страны из Евросоюза.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Подавший сегодня в отставку бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объяснил свое решение недостаточной настойчивостью Лондона в переговорах с Брюсселем о выходе Британии из Евросоюза. Об этом он написал в письме, которое направил на имя Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает ТАСС.

Джонсон отметил, что Brexit должен быть «возможностью и надеждой», возможностью сделать вещи иначе, стать более поворотливыми и динамичными.

«Мечта умирает, будучи задушенной, никому не нужной неуверенностью в собственных силах», — цитирует BBC письмо Джонсона.

Ранее сообщалось, что новым министром Великобритании по делам Brexit вместо подавшего в отставку Дэвида Дэвиса стал Доминик Рааб.

18 января этого года Великобритания приняла законопроект о выходе страны из состава Евросоюза.