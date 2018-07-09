Главное
В Актанышском районе «Гранта» снесла дорожный знак и перевернулась в кювет

Татар-информ

9 июля 2018, 21:36

Политика

«Мечта умирает»: Джонсон объяснил причину отставки с поста главы МИД Великобритании

Рекомендуем

Экс-глава МИД Великобритании раскритиковал недостаточную настойчивость Лондона в переговорах с Брюсселем о выходе страны из Евросоюза.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Подавший сегодня в отставку бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объяснил свое решение недостаточной настойчивостью Лондона в переговорах с Брюсселем о выходе Британии из Евросоюза. Об этом он написал в письме, которое направил на имя Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает ТАСС.

Джонсон отметил, что Brexit должен быть «возможностью и надеждой», возможностью сделать вещи иначе, стать более поворотливыми и динамичными.

«Мечта умирает, будучи задушенной, никому не нужной неуверенностью в собственных силах», — цитирует BBC письмо Джонсона.

Ранее сообщалось, что новым министром Великобритании по делам Brexit вместо подавшего в отставку Дэвида Дэвиса стал Доминик Рааб.

18 января этого года Великобритания приняла законопроект о выходе страны из состава Евросоюза.

Следующая новость

Рустам Минниханов принимает участие в церемонии инаугурации Президента Турции
Новости дня
22:56
ФИФА назвала сборную России лучшей по игре в защите на ЧМ-2018
22:31
Международный арт-симпозиум стартует в Елабуге с открытия двух выставок

На выставках будут представлены связанные с этнической тематикой работы художников из Калмыкии и Якутии.

22:26
В Кукморский район РТ съехались 450 учителей татарского языка и литературы

В городе состоялось выездное заседание VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы.

22:18
В Нижнекамске вычислили «Формулу семейного счастья»

Для жителей Нижнекамска провели шоу-фестиваль «Формула семейного счастья».

22:15
Жителям Казани предложили угостить пациентов хосписа фруктами и ягодами

Акцию проводит благотворительной фонд имени Анжелы Вавиловой.

22:10
Нижегородским стадионом ЧМ-2018 заинтересовались иностранные инвесторы
22:00
Уровень травматизма в Казанском регионе ГЖД за полгода снизился на 41 процент

Общее число пострадавших на магистрали с начала года составляет 19 человек.

21:58
Украина и ЕС подтвердили участие в переговорах с Россией по транзиту газа
21:51
Два татарстанских предприятия погасили долг перед сотней сотрудников

Компания «Строй Ком» и фирма «Природа» задолжали работникам более двух миллионов рублей.

21:36
«Мечта умирает»: Джонсон объяснил причину отставки с поста главы МИД Великобритании
21:20
Главный мышелов Даунинг-стрит отреагировал на отставку Джонсона
21:11
Минпромторг РФ продлит поддержку автопрома на 2019 год
20:53
Трамп вновь призвал страны НАТО увеличить военные расходы
20:42
За четыре года 28 кооперативов Татарстана получили гранты на сумму 432 млн рублей

Обладателями грантов стали кооперативы по убою скота, переработке мяса и молока, хранению овощей, оказанию услуг по заготовке кормов.

20:31
Новый клип ФК «КАМАЗ» с презентацией новой футбольной формы вызвал много споров

Главным персонажем видеосюжета стал некий Виктор, который играет на баяне, ест синий банан и приветствует похожего на бомжа прохожего.

20:22
63-летний студент из Чехии прошел стажировку в Елабужском институте КФУ

Яромир Стари не только улучшил свое знание русского языка, но и прожил несколько дней в татарской деревне.

20:14
Исполнительный директор КМФМК: «За 14 лет зритель фестиваля привык смотреть фильмы бесплатно»

Фильмы программы Казанского международного фестиваля мусульманского кино будут показаны бесплатно и в этом году.

20:04
Ле Пен заявила о возможном закрытии партии «Национальное объединение»
19:53
В Москве выбрали обладательницу титула «Татар кызы-2018»

Конкурс состоялся в рамках районного праздника «Сабантуй на Красной Пресне».

19:44
Британия обвинила Россию в гибели женщины в Эймсбери
19:24
В Татарстане выделят гранты на создание сельскохозяйственных мини-кооперативов

Мини-кооперативы планируется создавать в населенных пунктах, которые уже несколько лет занимаются производством отдельных видов сельхозпродукции.

19:12
«Человек-муравей и оса» возглавил прокат России и США
19:10
Ставший мемом бразильский болельщик оценил татарскую еду для «Татар-информ»

Топ-3 кулинарных предпочтений Томера Савойи составили бальзам, казылык и чак-чак.

19:05
В центре Москвы 29-летнего мужчину убили ударом ноги в голову
18:56
Оркестр Тихоокеанского флота выступит на фестивале оркестров «Фанфары Казани»

Помимо оркестра Тихоокеанского флота Минобороны РФ направит в Казань еще пять военных оркестров из Самары, Саратова, Уфы, Пензы и Йошкар-Олы.

События

09 июля«Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности!»: В Челнах исполком судится с владельцами «беспаспортных» зданий

09 июляСпасибо, сборная России. Ты доказала всем нам, что способна на многое

09 июля«Кладбище чемпионов», обида британцев на игнор Кейна и бельгийские сходки в центре Казани: что пишут иностранные СМИ о ЧМ-2018 в Казани

09 июляГид по водным прогулкам в Казани: озеро Кабан, Казанка и пруд в Парке Победы

09 июляНародные гуляния на Красной площади и татарская деревня в центре Чебоксар: как в Чувашии проходил федеральный Сабантуй — 2018

09 июляКазань велосипедная: как будут развиваться велосвязи в татарстанской столице

09 июля9 – 12 июля: Музыкальный фестиваль у Центра семьи «Казан», «Монстры на каникулах 3», бесплатные экскурсии по Свияжску