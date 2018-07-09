«Мечта умирает»: Джонсон объяснил причину отставки с поста главы МИД Великобритании

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Подавший сегодня в отставку бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объяснил свое решение недостаточной настойчивостью Лондона в переговорах с Брюсселем о выходе Британии из Евросоюза. Об этом он написал в письме, которое направил на имя Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает ТАСС.
Джонсон отметил, что Brexit должен быть «возможностью и надеждой», возможностью сделать вещи иначе, стать более поворотливыми и динамичными.
«Мечта умирает, будучи задушенной, никому не нужной неуверенностью в собственных силах», — цитирует BBC письмо Джонсона.
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