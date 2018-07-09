Глава МИД Британии Борис Джонсон подал в отставку

Бывший мэр Лондона возглавлял Форин-офис почти два года и покинул свой пост из-за разногласий с Премьером Терезой Мэй.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сегодня подал в отставку, передает «Русская служба Би-би-си».

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй приняла прошение политика об уходе с поста.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Мэй пригрозила Джонсону увольнением, если тот попытается сорвать предложенный ею вариант плавного выхода страны из Европейского Союза. До этого кабинет согласовал предложенный Премьером план действий по реализации Brexit.

Борис Джонсон возглавлял Форин-офис почти два года, с 13 июля 2016-го. В отличие от Терезы Мэй, он всегда выступал за жесткий вариант выхода из Евросоюза.

До него из-за разногласий с главой кабинета по этому вопросу Правительство покинул министр по Brexit Дэвид Дэвис. Его место занял Доминик Рааб.