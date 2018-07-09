В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit

Кандидатуру Доминика Рааба утвердила английская королева Елизавета II.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Доминик Рааб назначен новым министром Великобритании по вопросам Brexit, сообщает RT со ссылкой на канцелярию Премьер-министра страны Терезы Мэй.

Кандидатуру Рааба утвердила английская королева Елизавета II.

Ранее Доминик Рааб занимал пост министра по делам жилищного строительства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что британский министр по Brexit подал в отставку из-за несогласия с Мэй.