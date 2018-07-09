В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Доминик Рааб назначен новым министром Великобритании по вопросам Brexit, сообщает RT со ссылкой на канцелярию Премьер-министра страны Терезы Мэй.
Кандидатуру Рааба утвердила английская королева Елизавета II.
Ранее Доминик Рааб занимал пост министра по делам жилищного строительства.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что британский министр по Brexit подал в отставку из-за несогласия с Мэй.
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