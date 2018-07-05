Скотланд-Ярд: Отравленные в Эймсбери стали жертвами «Новичка»

Пострадавшие мужчина и женщина находятся в критическом состоянии, ведутся поиски места отравления.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Мужчина и женщина, найденные в бессознательном состоянии в британском городе Эймсбери, были отравлены нервно-паралитическим агентом «Новичок».

Об этом сообщил глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. При этом он сослался на результаты анализов, проведенных в лаборатории Портон-Даун.

По словам представителя Скотланд-Ярда, пострадавшие находятся в критическом состоянии. В поисках места отравления участвуют около ста сотрудников антитеррористического подразделения и работники полиции графства Уилтшир. Пока нет никаких доказательств, что отравленные побывали на одном из мест, дезактивированных после отравления «Новичком» Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Пострадавшие, 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, были обнаружены 30 июня в бессознательном сознании в частном доме в Эймсбери, расположенном неподалеку от Солсбери. Сначала врачи сочли, что они отравились некачественными наркотиками, но симптомы вынудили медиков отвергнуть эту версию.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим ядом в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию, заявив, что при отравлении использовался разрабатывавшийся в СССР и РФ агент «Новичок». Российская сторона отвергла все обвинения.