Мэй шокирована смертью отравленной в Эймсбери женщины

Тереза Мэй отметила, что полиция расследует дело об отравлении, которое классифицировано как убийство.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что шокирована известием сообщением о смерти женщины, которая пострадала в Эймсбери. Об этом она написала в своем Twitter.

Мэй также выразила соболезнования семье и близким умершей Доун Стерджесс.

Премьер-министр отметила, что полиция расследует дело об отравлении, которое классифицировано как убийство.

4 июля в Эймсбери были госпитализированы мужчина и женщина, которые «оказались под воздействием неизвестного вещества», женщина скончалась 8 июля вечером.

В Скотланд-Ярде считают, что против пострадавших было использовано вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ранее инцидент в Солсбери прокомментировал постпред России при ОЗХО.