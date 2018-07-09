Мэй шокирована смертью отравленной в Эймсбери женщины

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что шокирована известием сообщением о смерти женщины, которая пострадала в Эймсбери. Об этом она написала в своем Twitter.
Мэй также выразила соболезнования семье и близким умершей Доун Стерджесс.
Премьер-министр отметила, что полиция расследует дело об отравлении, которое классифицировано как убийство.
4 июля в Эймсбери были госпитализированы мужчина и женщина, которые «оказались под воздействием неизвестного вещества», женщина скончалась 8 июля вечером.
В Скотланд-Ярде считают, что против пострадавших было использовано вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Ранее инцидент в Солсбери прокомментировал постпред России при ОЗХО.
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