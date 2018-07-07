Мэй пригрозила главе МИД Британии Джонсону увольнением

Министр иностранных дел может лишиться поста, если попытается сорвать плавный выход из Евросоюза.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила отправить в отставку министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона, если тот попытается сорвать предложенный ею вариант плавного выхода страны из Европейского Союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Глава Правительства предложила членам правящей Консервативной партии объединиться вокруг выдвинутого ею плана Brexit. Ранее стало известно, что кабинет сумел согласовать будущую позицию по переговорам с ЕС. Поэтому теперь Мэй требует от министров соблюдения дисциплины.

До этого, по информации издания BuzzFeed, Борис Джонсон заявил о близости момента истины, который потребует от Терезы Мэй более воинственного отношения к Евросоюзу. Сама Премьер-министр выступила за создание зоны свободной торговли с ЕС после Brexit.