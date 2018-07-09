Татарстанский фильм «Мулла» попал в основную программу XIV Казанского кинофестиваля

Игровая полнометражка Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова стала единственным татарстанским фильмом, прошедшим в конкурсную программу КМФМК.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Татарстанская картина «Мулла», снятая режиссерским тандемом Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова по одноименной пьесе Туфана Миннуллина, попала в основную программу XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Игровая полнометражная лента стала единственным татарстанским фильмом, прошедшим в основные номинации конкурсной программы КМФМК.

Оргкомитетом форума в этом году было зарегистрировано рекордное количество заявок, 967, из 56 стран мира. В том числе 30 игровых, документальных и анимационных картин в полном и коротком метре поступили из Татарстана. Конкурсная программа традиционно включит четыре основных номинации (полнометражное и короткометражное игровое и документальное кино), а также номинацию «Россия молодая» (конкурс работ молодых российских режиссеров) и национальный конкурс, куда заявлялись татарстанские режиссеры. В основную конкурсную программу по результатам отбора были допущены 65 фильмов: помимо национального конкурса, в который вошли 15 кинокартин, в каждую номинацию попало по десять работ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. В рамках внеконкурсной программы КМФМК покажут картины о православии и других религиях, традициях и обычаях разных народов (на секции «Диалог культур»), работы молодых кинематографистов (секция «Кинопробы). Впервые на Казанском фестивале мусульманского кино откроется секция кино для детей «Киномир детства».

Подробности параллельной программы пока организаторами не разглашаются, однако уже известно, что будут организованы «Дни кино» Египта, Японии, Монголии и Индии, а также показ ретроспектив. На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова подчеркнула, что в этом году также возможен визит одного из актеров турецкого сериала «Великолепный век», переговоры с которым пока продолжаются. Известно, что на фестивале пройдут творческие встречи с российскими киноактерами Михаилом Пореченковым и Ириной Алферовой, согласие на участие в фестивале дали также Станислав Ярушин и Екатерина Климова.

Главными площадками фестиваля в этом году станут расположенные в развлекательном комплексе «Ривьера» кинозалы Grand Cinema 3D Port Cinema (основная программа) и кинотеатр «Мир» (параллельная программа). Церемония открытия фестиваля по традиции пройдет в зале КРК «Пирамида», закрытие же состоится в концерт-холле «Эрмитаж».