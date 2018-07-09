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Татар-информ

9 июля 2018, 14:14

Культура

На КМФМК пройдут творческие встречи с Михаилом Пореченковым и Ириной Алферовой

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Фото: архив/Расих Фасхутдинов, Султан Исхаков


Оргкомитет Казанского кинофестиваля ждет подтверждения от американского актера, обладателя премии «Эмми» Дэнни Гловера.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На XIV Казанском международном фестивале мусульманского кино (КМФМК) пройдут творческие встречи с российскими киноактерами Михаилом Пореченковым и Ириной Алферовой, согласие на участие в фестивале дали также Станислав Ярушин и Екатерина Климова. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» объявила директор «Татаркино» и исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

«Точно будет Камиль Ларин как российский актер и заслуженный артист Республики Татарстан. Знаете, он снимался в фильме "Кире" (съемки стартовали в 2017 году, режиссерский тандем Рустама Рашитова и Ильсеяра Дамаскина – прим. Т-и), будет творческая встреча. Михаил Пореченков однозначно сказал: "Буду". Пока ждем ответа от Дэнни Гловера, в августе сказали, дадут ответ, мы его пригласили, ждем», – рассказала Айтуганова.

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Свои презентации и творческие встречи проведут также режиссеры, чьи работы заявлены на участие в основной конкурсной программе кинофорума. Исполнительный директор фестиваля подчеркнула, что в этом году также возможен визит одного из актеров турецкого сериала «Великолепный век», переговоры с ним пока продолжаются.

XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. 27 июня завершился прием заявок на 14-й по счету Казанский кинофестиваль. Оргкомитетом форума зарегистрировано рекордное количество заявок, 967, из 56 стран мира. В том числе 30 игровых, документальных и анимационных картин в полном и коротком метре поступили из Татарстана.

Конкурсная программа традиционно включит четыре основных номинации (полнометражное и короткометражное игровое и документальное кино), а также номинацию «Россия молодая» (конкурс работ молодых российских режиссеров) и национальный конкурс, куда заявлялись татарстанские режиссеры. В основную конкурсную программу по результатам отбора были допущены 65 фильмов: помимо национального конкурса, в который вошли 15 фильмов, в каждую номинацию попало по десять работ.

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В рамках внеконкурсной программы КМФМК покажут фильмы Группы стран стратегического видения «Исламский мир» (в одноименной секции), картины о православии и других религиях, традициях и обычаях разных народов (на секции «Диалог культур»), работы молодых кинематографистов (секция «Кинопробы). Впервые на Казанском фестивале мусульманского кино откроется секция кино для детей «Киномир детства».

Подробности параллельной программы пока организаторами не разглашаются, однако уже известно, что на фестивале будут организованы «Дни кино» Египта, Японии, Монголии и Индии, а также показ ретроспектив.

Главными площадками фестиваля в этом году станут расположенные в развлекательном комплексе «Ривьера» кинозалы Grand Cinema 3D Port Cinema (основная программа) и кинотеатр «Мир» (параллельная программа). Церемония открытия фестиваля по традиции пройдет в зале КРК «Пирамида», закрытие же состоится в концерт-холле «Эрмитаж».

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