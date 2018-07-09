Билеты на творческие встречи XIV Казанского кинофестиваля могут стать платными

Директор КМФМК Миляуша Айтуганова планирует обсудить возможность продажи билетов с министром культуры РТ Ирадой Аюповой.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В этом году билеты на творческие встречи с известными артистами и гостями форума на XIV Казанском международном фестивале мусульманского кино (КМФМК) могут стать платными. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор «Татаркино», исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

В последние годы фестиваль стали посещать многие звезды российского и зарубежного кинематографа, проводя творческие встречи в рамках параллельной программы КМФМК. Поскольку вход на все мероприятия фестиваля до этого года был бесплатным, на выступления именитых гостей приходило большое количество зрителей, которых не всегда мог вместить зал, на входах возникали столпотворения и конфликты, подтвердила спикер.

«Воспитать зрителя невозможно. Я на фестивале третий год буду работать директором, и все эти три года мне постоянно задают один и тот же вопрос: когда вы наведете порядок со зрителем. Я думаю, что на творческие встречи нужно делать билеты платными. Я буду обсуждать с министром этот вопрос, – отметила Айтуганова. – Но в прошлом году эта идея провалилась: на первую же встречу с Башаровым билеты были не раскуплены, и нам пришлось того же зрителя пригласить на эту творческую встречу. У нас в республике за эти 14 лет фестивальный зритель привык смотреть бесплатно. Очень трудно поменять психологию для того, чтобы сделать просмотры фильмов на платной основе».

XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. 27 июня завершился прием заявок на 14-й по счету Казанский кинофестиваль. Оргкомитетом форума зарегистрировано рекордное количество заявок, 967, из 56 стран мира. В том числе 30 игровых, документальных и анимационных картин в полном и коротком метре поступили из Татарстана.

Конкурсная программа традиционно включит четыре основных номинации (полнометражное и короткометражное игровое и документальное кино), а также номинацию «Россия молодая» (конкурс работ молодых российских режиссеров) и национальный конкурс, куда заявлялись татарстанские режиссеры. В основную конкурсную программу по результатам отбора были допущены 65 фильмов: помимо национального конкурса, в который вошли 15 фильмов, в каждую номинацию попало по десять работ.

В рамках внеконкурсной программы КМФМК покажут картины о православии и других религиях, традициях и обычаях разных народов (на секции «Диалог культур»), работы молодых кинематографистов (секция «Кинопробы). Впервые на Казанском фестивале мусульманского кино откроется секция кино для детей «Киномир детства».

Подробности параллельной программы пока организаторами не разглашаются, однако уже известно, что на фестивале будут организованы «Дни кино» Египта, Японии, Монголии и Индии, а также показ ретроспектив.

Главными площадками фестиваля в этом году станут расположенные в развлекательном комплексе «Ривьера» кинозалы Grand Cinema 3D Port Cinema (основная программа) и кинотеатр «Мир» (параллельная программа). Церемония открытия фестиваля по традиции пройдет в зале КРК «Пирамида», закрытие же состоится в концерт-холле «Эрмитаж».