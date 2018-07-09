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Татар-информ

9 июля 2018, 13:40

ПолитикаСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Путин встретится с футболистами сборной России в Калининграде

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Неизвестно, будет ли российский лидер награждать спортсменов по итогам их выступления на ЧМ-2018.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин встретится с членами сборной России по футболу в Калининграде на совещании по наследию мундиаля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет газета «Известия».

По словам официального представителя Кремля, футболистов на совещание пригласил сам Путин. При этом неизвестно, будет ли он награждать спортсменов по итогам их выступления на чемпионате мира 2018 года.

Сборная России встретилась с командой Хорватии в четвертьфинальном матче 7 июля на сочинском стадионе «Фишт». Основное время завершилось с ничейным счетом 1:1, два дополнительных тайма довели счет до 2:2. В серии пенальти россияне уступили хорватам 4:3 и покинули чемпионат мира.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что наблюдавший за матчем по телевизору Президент России счел игроков национальной команды «героями», которые «умирали на поле». 

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