Сказка закончилась: сборная России уступила хорватам в четвертьфинале чемпионата мира

Россияне провели отличный матч и отыгрались во втором экстратайме, но проиграли в серии пенальти.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Домашний чемпионат мира для сборной России завершен: команда Станислава Черчесова в упорнейшем четвертьфинале уступила сборной Хорватии в серии пенальти и покинула мундиаль. Несмотря на поражение, российская сборная провела фантастический турнир, за который ее можно только благодарить.

Чемпионат мира в России – один из самых непредсказуемых за последние годы: бразильцы, аргентинцы и немцы уже смотрят турнир по телевизору, а те, на кого перед стартом мундиаля никто не ставил, продолжают поход за Кубком мира. Сильнее всех удивила сборная России, сумевшая добраться до четвертьфинала и выбить из борьбы грозных испанцев. Перед матчем против Хорватии фан-зоны российских городов были переполнены – фестиваль болельщиков в Казани был полон уже за два часа до матча, на питерскую фан-площадку невозможно было попасть за полтора часа до стартового свистка, а в Москве и вовсе открыли вторую фан-зону на стадионе «Спартак». Если честно, во время исполнения гимнов до сих пор не верилось, что сборная России играет в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

На игру против хорватов наставник россиян Станислав Черчесов вернул тактическое построение с четырьмя защитниками. И казанцам было за кого поболеть персонально – на правом фланге обороны играл футболист «Рубина» Федор Кудряшов. Удачу в России призывали всеми возможными способами: мэр Казани Ильсур Метшин пообещал нарисовать граффити Луки Модрича: учитывая «традицию» по вылету с чемпионата мира нарисованных в столице Татарстана персонажей, очень хотелось, чтобы лидер сборной Хорватии присоединился к Роналду, Месси и Неймару. Но главным для всей страны перед игрой была надежда на итоговый успех и оглушительная вера в своих парней.

Рисунок игры по сравнению с матчем России и Испании несколько изменился: хозяева поля активнее прессинговали соперников, чаще выходили в атаку и стремились придумывать что-то у чужих ворот. У хорватов ярче других смотрелся Ребич: он был везде, зарабатывал штрафные и имел пару неплохих шансов. Поговаривают, что этим парнем уже интересуются «Бавария» и «Барселона». В составе же российской сборной есть свой вундеркинд, который уже стучится в двери европейских топ-клубов – Головин в каждом матче проделывает огромный объем работы и удивительно полезен в атаке.

В первые полчаса команды не создали стопроцентных голевых моментов, но вскоре счет был открыт: Черышев протащил мяч, обыгрался с Дзюбой и с левой пальнул в девятку хорватских ворот. Балканцы отыгрались очень быстро после провала россиян в обороне – после быстрой атаки Манджукич нашел пасом Крамарича, который переиграл Акинфеева. Футболисты сборной Хорватии больше контролировала мяч, но выгоды из этого не извлекли. Кроме того, два основных защитника хорватской сборной «повисли» на желтой карточке: Ловрен и Стринич излишне грубо атаковали соперников.

Во втором тайме хорваты начали активнее россиян и могли выйти вперед практически сразу после перерыва – хозяева слишком любезно встретили в своей штрафной Перишича, который получил мяч, подработал и пробил. От гола российскую команду спас разве что некий старик Хоттабыч с трибун: удар Перишича с убойной позиции пришелся в штангу ворот Акинфеева.

Черчесов бросил в бой со скамейки Ерохина и Смолова, давая понять, что не согласен с промежуточной ничьей. Перестановка могла сыграть почти сразу – Смолов навешивал с фланга, Ерохин открылся в центре чужой штрафной и пробил головой. Хорваты с каждой минутой наращивали давление, наверняка не желая уходить в дополнительное время или серию пенальти. Это нежелание укрепилось на последних минутах второго тайма, когда основной голкипер Субашич дернул заднюю поверхность бедра. Основное время завершилось вничью, и командам вновь предстоял овертайм.

В матчах одной восьмой финала и те, и другие уже отыграли по 120 минут, поэтому в дополнительные полчаса очной встречи на первый план выходила физическая готовность. Субашич на поле все же остался, и уже в первом дополнительном тайме хорваты смогли выйти вперед: после углового Вида пробил по воротам, сорвал с себя футболку и утонул в объятьях партнеров. На то, чтобы спастись, у россиян оставался второй экстратайм – 15 минут времени, чтобы продлить эту сказку для всей страны. В нужный момент трибуны сочинского «Фишта» включились и помогли команде: вышедший на замену Дзагоев исполнил подачу со штрафного, которую в гол превратил Марио Фернандес. В этот момент наверняка львиная доля российских болельщиков сорвали голоса и помолились всем богам за такое чудо.

Во второй раз обе команды на этом чемпионате мира добрались до серии пенальти. Первый же удар россиян смазал Смолов, затем Брозович и Дзагоев забили. Акинфеев в блестящем стиле потащил выстрел Ковачича, но Фернандес пробил мимо ворот. Модрич, Игнашевич и Вида реализовали свои попытки. Последний удар у хорватов исполнял Ракитич, и для победы своей команды ему оставалось забить. Игрок «Барселоны» не подвел – уверенный удар в нижний угол, и сборная Хорватии вышла в полуфинал.

Российская сборная провела достойный чемпионат мира, показала характер и доставила болельщикам массу приятных мгновений: такой командой можно только гордиться.

Футбол, чемпионат мира. Плей-офф. Четвертьфинал.

Россия – Хорватия – 2:3 П (1:1, 0:0, 0:1, 1:0).

Голы: Черышев (31’, 1:0), Крамарич (39’, 1:1), Вида (100’, 1:2), Рактиич (победный пенальти, 2:3).

Желтые карточки: Газинский (109’) – Ловрен (35’), Стринич (38’), Пиварич (114’)

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Кузяев, Зобнин, Черышев (Смолов, 67’), Головин (Дзагоев, 102’), Самедов (Ерохин, 54’), Дзюба (Газинский, 79’).

Хорватия: Субашич, Стринич (Пиварич, 74’), Вида, Ловрен, Врсалько (Чорлука, 97’), Модрич, Ракитич, Перишич (Брозович, 63’), Крамарич (Ковачич, 88’), Ребич, Манджукич.

Судья: Сандро Риччи (Бразилия).

Стадион: «Фишт» (Сочи), 44 тыс. 287 зрителей.